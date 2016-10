Van Leeuwen verruilt Twente voor Esbjerg

ANP Van Leeuwen verruilt Twente voor Esbjerg

ENSCHEDE - Ted van Leeuwen is vertrokken bij FC Twente. De 64-jarige technisch manager is per direct aan de slag gegaan als sportief directeur bij de Deense voetbalclub Esbjerg.

Door ANP - 4-10-2016, 20:08 (Update 4-10-2016, 20:08)

Van Leeuwen was sinds de zomer van 2015 werkzaam bij de eredivisieclub uit Enschede. Dat hij zou vertrekken, kwam al eerder naar buiten. Dinsdag maakten beide clubs de overgang bekend.

,,Ik vind het jammer om op dit moment uit het proces te stappen, waarin wij ons met spelers en staf bevinden. We zijn met iets moois bezig, maar ik had voor mezelf in mei deze beslissing al genomen'', aldus Van Leeuwen op de website van FC Twente. Eerder werkte de oud-journalist in de voetbalwereld als technisch directeur bij AGOVV, Vitesse, het Cypriotische Anorthosis Famagusta en op Malta bij Valletta.