ANP FIFA laat Zeneli voor Kosovo spelen

OPHEERENVEEN - Heerenveen-speler Arber Zeneli kan deze week zijn debuut maken voor Kosovo. De 21-jarige aanvaller heeft de bevestiging gekregen van de wereldvoetbalbond FIFA dat hij mag uitkomen voor het jongste lid van de bond, zo heeft de Friese club woensdag bevestigd. Kosovo neemt het donderdag in groep I van de WK-kwalificatie in Albanië op tegen Kroatië.

Door ANP - 5-10-2016, 16:07 (Update 5-10-2016, 16:07)

Zeneli moest nog wachten op een akkoord van de FIFA, omdat hij in het verleden voor diverse Zweedse jeugdelftallen was uitgekomen. Met Jong Zweden schopte hij het vorig jaar zelfs tot Europees kampioen. Zeneli is geboren en getogen in Zweden, maar komt als kind van Albanees-Kosovaarse ouders ook in aanmerking voor het nationale elftal van Kosovo.

In de selectie van Kosovo, dat voor het eerst deelneemt aan de WK-kwalificatie zitten nog drie spelers uit de eredivisie. Vitesse-aanvaller Milot Rashica, Sinan Bytyqi van Go Ahead Eagles en Bersant Celina van FC Twente zijn ook opgeroepen door bondscoach Albert Bunjaki.