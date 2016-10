Barton aangeklaagd voor gokken op voetbalduels

ANP Barton aangeklaagd voor gokken op voetbalduels

GLASGOW - De beruchte Engelse voetballer Joey Barton is woensdag wederom in opspraak geraakt. De 34-jarige speler van Rangers FC wordt beschuldigd van het gokken op voetbalwedstrijden en is daarom aangeklaagd door de Schotse voetbalbond. Volgens de Schotse FA plaatste Barton sinds juli in totaal 44 weddenschappen. Gokken op voetbalduels door profs is verboden volgens de regels van de bond.

Door ANP - 5-10-2016, 17:37 (Update 5-10-2016, 17:37)

Barton krijgt een week om te reageren op de aanklacht en op 27 oktober is er een zitting gepland.

Middenvelder Barton speelde in het verleden voor Manchester City, Newcastle United, Olympique Marseille, Queens Park Rangers en het Engelse nationale elftal. 'Bad Boy Barton' haalde niet alleen als voetballer het nieuws. Hij misdroeg zich veelvuldig in het uitgaansleven.

Rangers FC (voorheen Glasgow Rangers) bood hem afgelopen zomer een contract voor twee seizoenen maar ook bij zijn nieuwe club kwam hij al in problemen. Barton werd drie weken geschorst wegens een opstootje met een medespeler na de dramatisch verlopen 'Old Firm' tegen Celtic (5-1) in september.