Cazorla hoopt op aanbieding Arsenal

ANP Cazorla hoopt op aanbieding Arsenal

LONDEN - Voor Santi Cazorla lonkt een terugkeer naar Spanje, maar de middenvelder van Arsenal staat voorlopig niet te springen. De 31-jarige Spanjaard hoopt nog jarenlang bij Arsenal te spelen. ,,Ik ben gelukkig hier en voel me gewaardeerd door de manager en mijn teamgenoten. Als Arsenal me een nieuw contract aanbiedt, ga ik dat ondertekenen'', zei Cazorla op de Spaanse radiozender Cadena Ser.

Door ANP - 6-10-2016, 9:08 (Update 6-10-2016, 9:08)

De creatieve middenvelder speelt sinds 2012 in Londen. Arsenal plukte Cazorla destijds weg bij Málaga, nadat hij eerder furore had gemaakt bij Villarreal. Het contract van de Spanjaard in de Engelse hoofdstad loopt komende zomer af en Atlético Madrid wil Cazorla volgens Spaanse media dolgraag naar zijn vaderland halen.

,,Atlético is een geweldige club en trainer Diego Simeone doet daar fantastische dingen'', aldus Cazorla. ,,Maar ik ben heel blij bij Arsenal en wil graag langer blijven.'' De Spanjaard is een vaste waarde in het elftal van Arsène Wenger.