ANP Spelersbond waarschuwt gokkende voetballers

HOOFDDORP - De internationale spelersvakbond FIFPro heeft voetballers die graag een gokje wagen donderdag gewaarschuwd. De bond raadt spelers aan eerst uit te zoeken wat de regels precies zijn, voordat ze weddenschappen afsluiten op voetbalwedstrijden. ,,Ieder land en iedere federatie heeft zijn eigen regels wat gokken betreft'', staat in een boodschap die FIFPro donderdag publiceerde op de website. ,,Sommige zijn strenger dan andere.''

Door ANP - 6-10-2016, 11:03 (Update 6-10-2016, 11:03)

De spelersvakbond wijst op recente voorbeelden in Engeland, Schotland en België. Zo is Joey Barton aangeklaagd omdat hij tientallen weddenschappen heeft afgesloten op voetbalwedstrijden, iets wat voor profs verboden is in Schotland. In België zijn de afgelopen weken ook heel wat spelers verzeild geraakt in een gokaffaire, onder wie oud-international Olivier Deschacht.

,,Profvoetballers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de regels weten van het land waarin ze spelen. Het beste is zelfs helemaal niet te gokken op voetbalwedstrijden'', aldus FIFPro.