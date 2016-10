Fins international 30 dagen geschorst

ANP Fins international 30 dagen geschorst

MOSKOU - De UEFA heeft Fins international Roman Eremenko voorlopig voor dertig dagen geschorst. Een reden voor de straf voor de middenvelder van CSKA Moskou werd niet gegeven, volgens een mededeling van de Finse voetbalbond.

Door ANP - 7-10-2016, 11:26 (Update 7-10-2016, 11:26)

Volgens de Russische media is Eremenko betrapt op 'snus', een soort tabak in poedervorm. Mogelijk zit hier een stof in die is verboden.

Eremenko (29) speelde donderdag niet mee met Finland in de interland tegen IJsland en heeft inmiddels het trainingskamp van de selectie verlaten. De UEFA heeft aangekondigd de zaak binnen een maand nader te bespreken.