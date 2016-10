Italiaanse bondscoach zet Pellè uit selectie

ROME - Graziano Pellè is voorlopig uit de Italiaanse voetbalselectie gezet. Hij mist daardoor de komende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Macedonië. Bondscoach Gian Piero Ventura is van mening dat de aanvaller zich 'respectloos' gedroeg in de wedstrijd tegen Spanje, die donderdag in een gelijkspel (1-1) eindigde.

Door ANP - 7-10-2016, 11:44 (Update 7-10-2016, 11:44)

Pellè, oud-speler van onder meer AZ en Feyenoord, was duidelijk geïrriteerd toen hij werd gewisseld en weigerde de bondscoach de hand te geven. Eerder vrijdag bood hij daarvoor zijn excuses aan en zei hij eventuele sancties te accepteren.

Pellè speelt tegenwoordig bij een club in China.