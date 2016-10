Nieuw knieleed Twente-doelman Stevens

ENSCHEDE - Doelman Sonny Stevens van FC Twente is weer getroffen door een ernstige knieblessure. Hij is de komende zes maanden uitgeschakeld. De eredivisieclub uit Enschede meldde vrijdag dat bij een kijkoperatie aan de rechterknie schade aan de meniscus is behandeld bij de 24-jarige keeper.

Door ANP - 7-10-2016, 18:31 (Update 7-10-2016, 18:31)

Stevens raakte afgelopen maandag geblesseerd in de wedstrijd van Jong FC Twente tegen Jong Sparta in de tweede divisie. ,,Dit is een bittere pil, dat lijkt me duidelijk. Ik had niet verwacht dat dit de uitkomst zou zijn, maar ik kan niet anders doen dan me er bij neerleggen en mij volledig richten op mijn herstel. Ik weet wat een revalidatieproces inhoudt en dus ook wat ervoor nodig is om terug te knokken.”

In april 2015 scheurde Stevens in de halve finale van het bekertoernooi tegen PEC Zwolle de achterste kruisband van zijn rechterknie en stond hij bijna een jaar aan de kant.