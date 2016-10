Oranje boekt ruime zege op Wit-Rusland

ROTTERDAM - Quincy Promes heeft vrijdagavond bij het Nederlands elftal laten zien waarom ze bij Spartak Moskou al twee jaar met hem weglopen. De aanvaller stond met twee doelpunten in de eerste helft aan de basis van de ruime zege van Oranje op Wit-Rusland in De Kuip (4-1).

Door ANP - 8-10-2016, 1:59 (Update 8-10-2016, 2:00)

Oranje kwam door de zege in groep A van de WK-kwalificatie in punten gelijk met Frankrijk, de verliezend finalist van het laatste EK die maandag op bezoek komt in de ArenA. Het elftal van bondscoach Danny Blind maakte ook een einde aan een pijnlijke serie van maar liefst vijf thuisnederlagen op rij.

Nederland leek te beseffen dat je maar beter snel kan scoren tegen een tegenstander die zo goed kan verdedigen dat het vorige maand zelfs Frankrijk van scoren afhield (0-0). Met de debuterende Rick Karsdorp op de positie van de geblesseerde rechtsback Daryl Janmaat trok de thuisploeg vanaf het eerste fluitsignaal ten aanval. Dat leidde tot kansen van Kevin Strootman en Vincent Janssen en uiteindelijk twee doelpunten van Promes.

IJverig en gevaarlijk

De aanvaller blinkt al twee jaar bijna wekelijks uit voor Spartak Moskou en wist in zijn vijftiende interland eindelijk ook een hoofdrol voor Oranje te vertolken. Promes scoorde niet alleen, maar was ook ijverig en met enige regelmaat levensgevaarlijk. Bondscoach Blind had zijn basisploeg van vorig maand tegen Zweden (1-1) slechts op twee posities gewijzigd. Behalve Karsdorp mocht ook Maarten Stekelenburg beginnen. Het was het eerste optreden in vier jaar van de keeper die dit seizoen is opgeleefd bij Everton

De doelman kreeg de voorkeur boven Jeroen Zoet en had over geluk niet te klagen. Want ondanks de vliegende start van Oranje had het bij rust zo maar 2-2 kunnen staan. Zowel Siarhei Kornilenko als Michail Hardzeisjoek schoot in kansrijke positie naast. Een Nederlandse treffer van Virgil van Dijk werd onterecht wegens buitenspel afgekeurd.

Oranje was kennelijk onvoldoende gewaarschuwd door de twee dotten van kansen van de bezoekers. Want in de 46e minuut bracht Aleksey Rios de spanning weer terug in de ontmoeting. Het antwoord van Oranje liet slechts negen minuten op zich wachten. Promes ontfutselde zijn tegenstander de bal, Janssen raakte de paal en Davy Klaassen benutte de rebound (3-1). Janssen zorgde met een fantastische uithaal ook voor de laatste en mooiste treffer van het duel.