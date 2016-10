Blind rekent niet op Sneijder tegen Fransen

ROTTERDAM - Wesley Sneijder mist maandag zo goed als zeker het thuisduel van Oranje met Frankrijk in de WK-kwalificatie. De meest ervaren international van Oranje heeft vrijdag tijdens het duel met Wit-Rusland (4-1) opnieuw last gekregen van een hamstringblessure. Hij moest zich al in de rust laten vervangen.

Door ANP - 8-10-2016, 2:04 (Update 8-10-2016, 2:04)

,,De kans is heel klein dat hij maandag haalt'', zei bondscoach Danny Blind. ,,Het is dezelfde blessure als eerder deze week. Tijd om te herstellen is er bijna niet.''

Sneijder liep vorige week een hamstringblessure op tijdens een duel van zijn club Galatasaray met Antalyaspor. Hij sloeg maandag en dinsdag de training over, maar sloot woensdag weer aan bij zijn ploeggenoten.