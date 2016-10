Geopereerde Montolivo half jaar uitgeschakeld

MILAAN - Riccardo Montolivo staat voor een lange revalidatie. De Italiaanse middenvelder heeft een operatie ondergaan aan zijn linkerknie, die hij donderdag ernstig beschadigde tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Spanje (1-1). De 31-jarige Montolivo scheurde de voorste kruisband van de knie af.

Door ANP - 8-10-2016, 14:22 (Update 8-10-2016, 14:22)

De aanvoerder van AC Milan ging zaterdag onder het mes. Zijn Italiaanse club meldde op de website dat de ingreep geslaagd is en dat Montolivo vijf tot zes maanden nodig heeft om te herstellen. De eerste wedstrijd die de 64-voudig international mist, is zondag in de WK-kwalificatie tegen Macedonië.