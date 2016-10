Wales mist spelmaker Allen tegen Georgië

CARDIFF - Wales moet het zondag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië stellen zonder spelmaker Joe Allen. De middenvelder van Stoke City kampt met een hamstringblessure en is niet fit genoeg voor het duel in Cardiff. Allen raakte donderdag geblesseerd tijdens de uitwedstrijd tegen Oostenrijk (2-2).

De kleine spelmaker uit de ploeg van bondscoach Chris Coleman had zijn land in Wenen halverwege de eerste helft op voorsprong gebracht. Kort na rust moest Allen echter geblesseerd van het veld. De middenvelder was goed op dreef in de WK-kwalificatie, want in de eerste groepswedstrijd tegen Moldavië (4-0) had Allen ook al gescoord. Dat betekende toen zijn eerste doelpunt ooit voor de nationale ploeg.

Wales heeft net als Servië, Oostenrijk en Ierland in groep D vier punten. Coleman kan tegen het puntloze Georgië ook niet beschikken over de geblesseerde Aaron Ramsey.