Vlaar hoopt op rentree tegen Vitesse

ALKMAAR - Ron Vlaar hoopt volgende week bij de hervatting van de eredivisie zijn rentree te maken. De aanvoerder van AZ herstelt momenteel van de kuitblessure waar hij al sinds eind augustus last van heeft. ,,Het wilde maar niet helemaal weggaan. Het verkrampt als ik versnel of explosief moet wenden en keren, iets wat wel gevraagd wordt op dit niveau'', zei Vlaar zaterdag in een filmpje van zijn club.

In de Europese wedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg ging het echt niet meer en moest Vlaar zich laten vervangen, waarna de Russen hard toesloegen (5-0). De robuuste verdediger miste vervolgens een paar dagen later de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-1). Volgende week hoopt de 32-voudig international tegen Vitesse weer te kunnen meedoen.

,,Ik wil eerst helemaal fit worden, want ik loop al een tijdje met die kuit te rotzooien'', aldus Vlaar, die door zijn fysieke problemen niet beschikbaar was voor Oranje. ,,Balen, want ik had er graag bij gezeten. Maar in deze staat heb ik daar niets te zoeken.''