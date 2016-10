Oranje wacht examen tegen Fransen

ALKMAAR - Met de geslaagde wedstrijd tegen Wit-Rusland nog vers in het achterhoofd mag het Nederlands elftal maandagavond laten zien of het werkelijk kan meestrijden om de koppositie van poule A van de WK-kwalificatie. In de ArenA wacht een examen tegen het sterrenensemble van Frankrijk, de nummer twee van het laatste EK.

Wie aan de nationale voetbalploeg van Frankrijk denkt, die ziet vedetten als Antoine Griezmann, Paul Pogba, Kevin Gameiro, Dimitri Payet en Blaise Matuidi schitteren. Toch durft bondscoach Danny Blind ook zonder de geblesseerde Arjen Robben en Wesley Sneijder aan winnen te denken. ,,Want hoe goed ze ook zijn, zij hebben ook mankementen en geven bijvoorbeeld veel ruimte weg'', zei de bondscoach.