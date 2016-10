Frankrijk onderschat Oranje niet

AMSTERDAM - Didier Deschamps is op zijn hoede voor het Nederlands elftal. ,,Het is een nieuw en jong team'', omschrijft de bondscoach van Frankrijk de tegenstander van zijn ploeg maandag in de ArenA. ,,Maar ze spelen verzorgd en snel voetbal. Ze hebben gevaarlijke aanvallers die onvoorspelbaar zijn. Ze zijn niet makkelijk te verdedigen.''

Door ANP - 9-10-2016, 18:46 (Update 9-10-2016, 18:46)

Frankrijk en Nederland zijn volgens Deschamps de belangrijkste kandidaten voor de groepswinst en rechtstreekse kwalificatie voor het WK in Rusland. ,,Daarom is het resultaat voor mij het belangrijkste, al zijn er na dit duel nog zeven wedstrijden te spelen. We gaan voor de winst, maar er kan een moment in de wedstrijd komen dat we met een gelijkspel genoegen moeten nemen.''

Deschamps was tevreden met de zege van Frankrijk vrijdag op Bulgarije (4-1). De bondscoach verklapte dat hij zijn basisformatie van dat duel niet op veel posities gaat wijzigen. ,,Misschien slechts op één'', doelde hij op de geblesseerde Bacary Sagna die niet inzetbaar is tegen Oranje.