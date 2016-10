Immobile redt Italië in Macedonië

SKOPJE - De Italiaanse voetballers zijn zondag in het WK-kwalificatietoernooi aan puntenverlies ontsnapt. Het elftal van bondscoach Giampiero Ventura liet zich zondag in Skopje bijna verrassen door Macedonië. Een kwartier voor tijd keken de Italianen nog tegen een achterstand van 2-1 aan, maar door twee doelpunten van Ciro Immobile (in de 75e en 92e minuut) kon puntenverlies alsnog worden voorkomen.

Door ANP - 9-10-2016, 22:50 (Update 9-10-2016, 22:54)

Spanje was met 0-2 te sterk voor Albanië en is met zeven punten koploper in groep G. Ook Italië heeft na drie speelronden zeven punten, maar het doelsaldo is minder goed. Albanië en Israël (dat Liechtenstein met 2-1 aan de kant zette) staan op zes punten.

Tegen Macedonië leek er lange tijd niets aan de hand voor de Italianen. Andrea Belotti opende in de 24e minuut de score. Het was het eerste interlanddoelpunt voor de aanvaller van Torino. In de tweede helft sloeg Macedonië in korte tijd echter twee keer toe. In de 57e minuut zorgde Ilija Nestorovski voor de gelijkmaker en in de 59e minuut bracht Ferhan Hasani zijn land zelfs op voorsprong.

Ongeslagen

Daardoor leek het er even op dat Italië voor het eerst sinds 9 oktober 2004 weer een WK-kwalificatiewedstrijd ging verliezen. Slovenië was toen met 1-0 te sterk. Immobile zorgde er met zijn late treffers voor dat de ongeslagen Italiaanse reeks toch werd verlengd tot dertig wedstrijden (nu twintig zeges en tien gelijke spelen in de WK-kwalificatie). Italië voetbalde in Skopje zonder Graziano Pellè. De oud-speler van AZ en Feyenoord was uit de selectie gezet, nadat hij donderdag weigerde Ventura de hand te schudden toen hij werd gewisseld tegen Spanje.

Spanje liep zich zondag in de eerste helft stuk op Albanië. Na een fout van doelman Etrit Berisha, die de bal slecht raakte bij een uittrap, kon Diego Costa uiteindelijk in de 55e minuut profiteren. Invaller Nolito stond net op het veld toen hij in de 63e minuut de 0-2 voor zijn rekening nam.