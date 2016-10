Boze Piqué stopt na WK in Spaans elftal

SHKODËR - Gerard Piqué stopt na het WK van 2018 als international. De Spaanse verdediger is naar eigen zeggen klaar met de aanhoudende kritiek op hem van fans en media. De 29-jarige Piqué was zondag opnieuw het middelpunt van een rel, omdat hij de gele en rode strepen van de Spaanse vlag had afgeknipt van de onderkant van de mouwen van zijn shirtje.

Door ANP - 10-10-2016, 7:28 (Update 10-10-2016, 7:50)

Het kwam de geboren Catalaan op een stortvloed aan kritiek te staan op de sociale media en in de pers. Toen Piqué daarmee na de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Albanië (0-2) werd geconfronteerd, reageerde hij woedend. ,,Ik word hier zo moe van. Het is iedereen gelukt: ik ben mijn plezier in spelen voor het Spaanse elftal kwijtgeraakt. Hoewel ik na het WK in Rusland nog maar 31 jaar ben, stop ik dan als international.''

Piqué, die in 2010 met Spanje de wereldtitel veroverde en twee jaar later ook het Europese goud, is een uitgesproken voorstander van Catalaanse onafhankelijkheid. De 86-voudig international laat ook geen mogelijkheid onbenut om lelijke dingen te roepen over Real Madrid, de club uit de hoofdstad. De verdediger zei zelfs een keer liever voor een Catalaans elftal te spelen dan voor Spanje. Piqué wordt daarom vaak uitgefloten door zijn landgenoten op de tribunes.

Het afknippen van de Spaanse vlag op zijn shirt betekende een nieuwe controverse. ,,De mouwen zaten niet lekker en daarom heb ik er een stukje van af gehaald'', verklaarde Piqué. ,,Ik heb van alles geprobeerd, maar ik kan hier niet meer tegen. Dat gedoe met mijn shirt is de druppel. Na het WK stop ik en hopelijk kan ik daarna met rust gelaten worden. Ik heb altijd alles gegeven voor Spanje, maar bepaalde mensen willen me blijkbaar niet in de ploeg hebben."