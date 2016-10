Extra veiligheidsmaatregelen duel Duitsland

HANNOVER - De politie in Hannover heeft voor de WK-kwalificatiewedstrijd van dinsdag tussen Duitsland en Noord-Ierland extra veiligheidsmaatregelen aangekondigd. De ontmoeting wordt niet gezien als risicoduel, maar elf maanden na de afgezegde oefeninterland tegen Nederland is veiligheid topprioriteit rond het stadion van Hannover 96.

Door ANP - 10-10-2016, 11:52 (Update 10-10-2016, 11:52)

Vier dagen na de aanslagen in Parijs zouden Duitsland en Nederland op 17 november 2015 in Hannover tegen elkaar spelen. Kort voor de wedstrijd kwam er een melding binnen dat er een bom in de HDI-Arena zou liggen. Daarop werd besloten de oefenwedstrijd en alle andere evenementen in Hannover die avond te schrappen.

,,In het licht van de gebeurtenissen van toen heeft deze wedstrijd een speciale betekenis. We verwachten geen problemen met supporters, maar we zullen wel een uitgebreide toegangscontrole houden en explosievenhonden inzetten'', aldus een politiewoordvoerster maandag.