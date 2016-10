Danny Blind: We hadden punt verdiend

AMSTERDAM - Danny Blind vond dat Oranje een punt had verdiend tegen Frankrijk. Dat zei de bondscoach na afloop van het duel dat met 0-1 verloren ging bij de NOS. ,,Dit is zeer teleurstellend. We hebben er veel energie ingestoken en stonden goed. Eigenlijk hebben we gedaan wat we moesten doen. Zij hebben meer kwaliteit, dat wisten we. We hebben dat gecompenseerd met een goede organisatie en een enorme wil om er iets van te maken. Helaas heeft dat geen resultaat opgeleverd.''

Door ANP - 10-10-2016, 23:25 (Update 10-10-2016, 23:25)