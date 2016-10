Stekelenburg noemt treffer zijn fout

ANP Stekelenburg noemt treffer zijn fout

AMSTERDAM - Maarten Stekelenburg was hard en duidelijk over de treffer van Paul Pogba, waarmee Frankrijk het Nederlands elftal maandag versloeg in de Amsterdam Arena. ,,Het was een zwabberbal, maar ook een fout van mij. Daar baal ik nog het meeste van'', zei de doelman van Oranje tegen de NOS.

Door ANP - 10-10-2016, 23:27 (Update 10-10-2016, 23:27)

De doelman van Everton wilde het niet zien als een smet op zijn terugkeer in het Nederlands elftal. ,,Julie hebben het over de terugkeer, ik heb het over deze wedstrijd'', klonk het bitter bij de 34-jarige keeper. ,,Ik denk dat vanavond op basis van het spel een punt verdiend was geweest.'