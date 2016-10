Pogba: Frankrijk is niet team-Pogba

ANP Pogba: Frankrijk is niet team-Pogba

AMSTERDAM - Juichen deed Paul Pogba maandag niet na zijn doelpunt voor Frankrijk in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen het Nederlands elftal (0-1). De duurste voetballer ter wereld keek alleen even om zich heen nadat hij doelman Maarten Stekelenburg had verrast met een zwabberend schot. Pogba knikte een paar keer met zijn hoofd, alsof hij wilde zeggen: hebben jullie nu nog iets te zeuren?

Door ANP - 11-10-2016, 8:36 (Update 11-10-2016, 8:36)

,,Iedereen heeft het altijd over mij, maar dit is niet team-Pogba. Ik speel voor Frankrijk, winnen en verliezen doen we met elkaar'', zei de middenvelder van Manchester United.

Pogba had heel wat kritiek over zich heen gekregen na zijn matige optreden vorige week tegen Bulgarije. In de aanloop naar die WK-kwalificatiewedstrijd was de man van 105 miljoen euro bovendien een keer te laat gekomen voor de training. ,,Mensen vergeten soms dat ik pas 23 jaar ben, ik leer nog steeds'', zei Pogba. ,,Ik probeer de opdrachten van de bondscoach zo goed mogelijk uit te voeren. Ik moet sober spelen, ballen veroveren en defensief werk doen. Maar ik heb ook die drang naar voren, ik houd van dribbelen. Daar moet ik een balans in vinden.''