Van der Laan haalt Renate Jansen bij Oranje

ANP Van der Laan haalt Renate Jansen bij Oranje

ZEIST - Bondscoach Arjan van der Laan heeft Renate Jansen dinsdag opgenomen in de selectie van de Nederlandse voetbalsters voor de oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland. De aanvalster van FC Twente vervangt clubgenote Eshly Bakker in de groep van 23 speelsters. Van der Laan heeft zijn selectie verder ongewijzigd gelaten ten opzichte van de oefentrip afgelopen maand naar de Verenigde Staten, waar Oranje met 3-1 verloor van de wereldkampioen.

Door ANP - 11-10-2016, 11:24 (Update 11-10-2016, 11:24)

In de aanloop naar het EK van volgend jaar in eigen land spelen de voetbalsters louter vriendschappelijke wedstrijden. De ploeg van Van der Laan neemt het volgende week donderdag in Edinburgh op tegen Schotland, dat zich onlangs kwalificeerde voor het EK. Vijf dagen later gaat Oranje in Aalen de strijd aan met olympisch kampioen Duitsland.

De bekendste namen in de selectie van Van der Laan zijn aanvoerster Mandy van den Berg, topscorer Vivianne Miedema en aanvalster Lieke Martens. Jill Roord, vaak uitblinkster bij landskampioen FC Twente, heeft geen uitnodiging gekregen.