Advocaat lang zonder Turkse international

ISTANBUL - Trainer Dick Advocaat van Fenerbahçe kan zo'n twee maanden geen beroep doen op Ozan Tufan. De Turkse international heeft zondag een fikse enkelblessure opgelopen tijdens de verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland (2-0). Tufan verliet Reykjavik in een rolstoel en met krukken.

Door ANP - 11-10-2016, 12:31 (Update 11-10-2016, 12:31)

,,Ik kom zo snel en sterk mogelijk terug'', meldde de 21-jarige middenvelder op Twitter. Tufan was een vaste waarde in het elftal van Advocaat. Hij mist onder meer de duels met Manchester United in de Europa League en volgende maand ook de WK-kwalificatiewedstrijd van Turkije tegen Kosovo.

Mogelijk kan de talentvolle middenvelder op 8 december wel meedoen tijdens de laatste groepswedstrijd van zijn club in de Europa League, in De Kuip tegen Feyenoord. Met Tufan in de ploeg versloeg Fenerbahçe de Rotterdammers bijna twee weken geleden in Istanbul met 1-0.