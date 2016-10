Jong Oranje mist EK ondanks zege op Cyprus

LARNACA - De voetballers van Jong Oranje ontbreken volgend jaar op het Europees kampioenschap, ondanks een ruime zege dinsdag op Cyprus. In Larnaca werd Cyprus met 4-1 verslagen, wat ervoor zorgde dat Jong Oranje in groep 8 op 14 punten eindigt. Hiermee schaart het team van tijdelijk bondscoach Art Langeler zich definitief niet bij de vier beste nummers twee. Die strijden in play-offs om de laatste twee EK-tickets.

