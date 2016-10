Doelman Buffon krijgt Gouden Voet

ANP Doelman Buffon krijgt Gouden Voet

MONACO - De Italiaanse keeper Gianluigi Buffon heeft dinsdag in Monaco de Golden Foot Award gekregen. Deze onderscheiding wordt toegekend aan een voetballer ouder dan 28 jaar die het voorbije seizoen uitblonk op en naast het veld. Buffon was een van de tien genomineerden en kreeg van voetbalfans over de hele wereld de voorkeur boven Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Hij is de eerste keeper die de prijs krijgt.

Door ANP - 11-10-2016, 20:37 (Update 11-10-2016, 20:37)

De 38-jarige doelman van Juventus en de Italiaanse nationale ploeg is de opvolger van Samuel Eto'o die de prijs in 2015 in ontvangst nam. Buffons landgenoot Roberto Baggio was in 2003 de eerste voetballer die de Gouden Voet kreeg. Daarna volgden onder meer Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba en Andrés Iniesta.

Frank de Boer was dinsdag een van de ex-voetballers die werd opgenomen in de Golden Foot Hall of Fame.