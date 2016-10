Paraguay vergroot zorgen Argentinië

ANP Paraguay vergroot zorgen Argentinië

CORDOBA - De Argentijnse voetballers moeten zich met het oog op deelname aan het wereldkampioenschap van 2018 in Rusland zorgen maken. Zonder de geblesseerde sterspeler Lionel Messi ging het dinsdag (plaatselijke tijd) voor de derde keer op rij mis in de kwalificatie. Argentinië liet zich thuis in Cordoba verrassen door Paraguay: 0-1. De vorige twee duels, toen Messi ook al ontbrak, kwam het team van bondscoach Edgardo Bauza niet verder dan een gelijkspel tegen respectievelijk Peru (2-2) en Venezuela (2-2).

Door ANP - 12-10-2016, 7:30 (Update 12-10-2016, 7:30)

Argentinië staat na tien van de achttien speelronden op de vijfde plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep met zestien punten. De nummers één tot en met vier plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in Rusland. De achterstand van Argentinië, bij het vorige WK in 2014 nog finalist, is te overzien. Ecuador en Colombia, die derde en vierde staan, hebben maar één punt meer.