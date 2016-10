Algerije ontslaat trainer na drie maanden

ALGIERS - Milovan Rajevac is ruim drie maanden na zijn aanstelling alweer ontslagen als bondscoach van de Algerijnse voetballers. Het resultaat in de eerste WK-kwalificatiewedstrijd onder leiding van de Servische trainer was niet goed genoeg in de ogen van de bestuurders van de bond.

Door ANP - 12-10-2016, 8:41 (Update 12-10-2016, 8:41)

Algerije speelde zondag met 1-1 gelijk tegen Kameroen. Rajevac werd na afloop, door meerdere spelers, afgerekend op zijn gekozen tactiek. In een sterke poule, met naast Kameroen ook Nigeria en Zambia, had Algerije gerekend op winst in de eerste thuiswedstrijd.

Eerder dit jaar, in april, vertrok Christian Gourcuff al als bondscoach van Algerije. Wie er de volgende wedstrijd (in november tegen Nigeria) op de bank zit, is nog onduidelijk.