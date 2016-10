McClaren terug bij Derby County

ANP McClaren terug bij Derby County

DERBY - Coach Steve McClaren heeft weer een club gevonden. De Brit, die in 2010 FC Twente naar de titel in de eredivisie loodste, is woensdag aangesteld bij Derby County. Deze club komt uit in de tweede Engelse divisie.

Door ANP - 12-10-2016, 17:42 (Update 12-10-2016, 17:59)

Derby is geen onbekende voor de 55-jarige McClaren. Hij trainde de club vanaf september 2013 en werd er in mei 2015 ontslagen na een reeks teleurstellende resultaten. De coach vond daarna onderdak bij Newcastle United, waar hij in maart van dit jaar de zak kreeg.

McClaren was ook bondscoach van Engeland en trainer van Middlesbrough en VfL Wolfsburg. Hij vervangt nu bij Derby County Nigel Pearson, die afgelopen zaterdag vertrok. ,,Ik betreur nog altijd hoe mijn periode bij Derby eindigde in mei 2015. Ik ben zeer gemotiveerd de club weer op het juiste spoor te zetten'', zei McClaren, die een contract heeft getekend tot het einde van het seizoen 2017/2018.

Derby County staat momenteel twintigste in de Championship en kan punten goed gebruiken.