ANP Feyenoord boekt forse winst

ROTTERDAM - Feyenoord boert goed. De club uit Rotterdam heeft het afgelopen seizoen een nettowinst geboekt van 5,8 miljoen euro. Dat staat in het woensdag gepubliceerde jaarverslag.

Door ANP - 12-10-2016, 18:35 (Update 12-10-2016, 18:35)

De omzet daalde afgelopen seizoen wel licht van 61,8 naar 60,6 miljoen euro. Die geringe daling komt met name omdat Feyenoord vorig seizoen geen Europees voetbal speelde.

Dankzij de positieve financiële resultaten is de club er opnieuw in geslaagd het eigen vermogen te vergroten. Dat bedraagt nu bijna 20 miljoen euro.

Feyenoord behoort inmiddels tot de financieel gezondste clubs in het betaald voetbal en is door de KNVB ingedeeld in de gezonde categorie 3.