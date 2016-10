Bruce nieuwe trainer Aston Villa

ANP Bruce nieuwe trainer Aston Villa

BIRMINGHAM - Steve Bruce is de nieuwe trainer van de roemruchte voetbalclub Aston Villa, deze zomer gedegradeerd uit de Premier League. Hij volgt Roberto di Matteo op, meldde de club uit Birmingham op Twitter. De Italiaan hield het welgeteld 124 dagen vol op de bank bij Villa, dat dit seizoen in de Championship uitkomt.

Door ANP - 12-10-2016, 20:24 (Update 12-10-2016, 20:24)

De naam van Bruce als opvolger zong al langer rond. De 55-jarige Engelsman zat zonder club nadat hij afgelopen juli afscheid nam van Hull City. Onder zijn leiding promoveerde de club uit Kingston upon Hull naar de Premier League.

Di Matteo was in juni aangesteld, kort nadat de Chinese zakenman Tony Xia de club had overgenomen. Hij was de opvolger van Eric Black, die weer op interim-basis de taken had waargenomen van de in maart ontslagen Fransman Rémi Garde. Steve Clarke nam tijdelijk het werk van Di Matteo over. Bruce is de vijfde trainer binnen een jaar.