ANP Voetbalsters Twente door in Champions League

PRAAG - De voetbalsters van FC Twente hebben zich overtuigend geschaard bij de laatste zestien in de Champions League. De ploeg uit Eschede schakelde woensdag Sparta Praag uit door de return in Tsjechië met 3-1 te winnen. Thuis had de ploeg van coach Tommy Stroot al met 2-0 gewonnen.

Door ANP - 12-10-2016, 21:02 (Update 12-10-2016, 21:02)

In de eerste helft kwam FC Twente op voorsprong door een eigen doelpunt van Adela Odehnalova. Sparta Praag kwam al snel op gelijke hoogte via Andrea Staskova. In de tweede helft nam de thuisclub meer risico en ontstond er ruimte voor de aanvalsters van Twente. Aanvankelijk leverden de kansen geen doelpunten op, maar in de slotfase sloegen Renate Jansen en Jill Roord alsnog toe.

Vorig seizoen strandde FC Twente in de achtste finale tegen FC Barcelona, nadat het een ronde eerder had gestunt tegen Bayern München.