Ajax in winterstop naar Portugal

AMSTERDAM - Ajax gaat in de winterstop op trainingskamp in Portugal. De Amsterdammers verblijven van 2 tot en met 8 januari in het plaatsje Alcantarilha in de Algarve, zo is donderdag bekendgemaakt.

Door ANP - 13-10-2016, 11:37 (Update 13-10-2016, 11:37)

Het elftal van trainer Peter Bosz speelt zaterdag 7 januari één of twee oefenwedstrijden. Tegen wie is nog niet bekend.

Vorig jaar ging Ajax in de winterstop naar Turkije, en het jaar daarvoor naar Qatar.