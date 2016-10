Nouri beste speler eerste periode

ANP Nouri beste speler eerste periode

AMSTERDAM - Abdelhak Nouri is donderdag uitgeroepen tot beste speler van de eerste periode in de Jupiler League. De middenvelder van Jong Ajax werd verkozen door supporters, trainers en aanvoerders van clubs uit de eerste divisie.

Door ANP - 13-10-2016, 15:07 (Update 13-10-2016, 15:07)

Jong PSV viel ook in de prijzen. Pascal Jansen, oefenmeester van de koploper van de Jupiler League, werd uitgeroepen tot beste trainer. Sam Lammers is het grootste talent en topscorer van de eerste periode. De aanvaller van de beloftenploeg uit Eindhoven was met Cyriel Dessers (NAC Breda) en Kees Kwakman (FC Volendam) ook genomineerd voor de prijs van beste speler.