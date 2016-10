Phelan maakt seizoen af bij Hull City

ANP Phelan maakt seizoen af bij Hull City

HULL - Trainer Mike Phelan maakt het seizoen af bij Hull City. Hij zette donderdag zijn handtekening onder een contract dat komende zomer afloopt.

Door ANP - 13-10-2016, 18:37 (Update 13-10-2016, 18:37)

Phelan werkte dit seizoen al als interim-trainer voor Hull City. Hij was de tijdelijke opvolger van Steve Bruce, die na vier jaar afscheid nam. Bruce werd donderdag gepresenteerd als nieuwe trainer van Aston Villa.

,,Het heeft even geduurd, maar alles moest ook goed worden geregeld", reageerde Phelan donderdag op zijn nieuwe contract. ,,Veel belangrijker is dat we nu successen gaan boeken."

Hull City staat na zeven wedstrijden vijftiende in de Premier League. De club gaat zaterdag op bezoek bij Bournemouth.