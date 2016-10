Ajax laat kunstgrasvelden vervangen

AMSTERDAM - Ajax laat vier kunstgrasvelden met rubberkorrels op trainingscomplex De Toekomst vervangen. De ouders van alle jeugdspelers van de club zijn daar donderdag over geïnformeerd.

Door ANP - 13-10-2016, 19:36 (Update 13-10-2016, 19:36)

Directe aanleiding voor het besluit is een recente uitzending van Zembla, waarin wetenschappers stelden dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nooit goed heeft onderzocht of kankerverwekkende stoffen in dit zogeheten rubbergranulaat in het lichaam van sporters terecht kunnen komen.

Minister Edith Schippers (Sport) heeft het RIVM inmiddels opdracht gegeven opnieuw te onderzoeken of rubberkorrels op kunstgrasvelden de gezondheid kunnen schaden. Een woordvoerder van Ajax benadrukt dat zijn club niet over nieuwe verontrustende feiten beschikt. ,,Maar bij Ajax wordt intensiever getraind dan bij de meeste clubs. Spelers staan veel langer op het veld.''

Het is nog niet bekend wanneer de velden worden vervangen. Ajax moet ook nog beslissen voor welk soort velden het kiest.