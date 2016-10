QPR blijft vierkant achter Hasselbaink staan

ANP QPR blijft vierkant achter Hasselbaink staan

LONDEN - Queens Park Rangers (QPR) blijft vierkant achter de Nederlandse trainer Jerrel Hasselbaink staan. De Engelse club uit de Championship rondde vrijdag diepgravend intern onderzoek af naar mogelijk illegaal handelen van de coach. Volgens QPR treft Hasselbaink geen blaam en geniet hij het volledige vertrouwen van de club.

Door ANP - 14-10-2016, 12:34 (Update 14-10-2016, 13:04)

De 44-jarige Hasselbaink kwam vorige maand onder vuur te liggen toen zijn naam in het omkoopschandaal in het Engelse voetbal werd genoemd. De Engelse krant The Telegraph onthulde onder meer dat de Nederlander geld wilde opstrijken voor bemiddeling bij transfers. Hasselbaink sprak zonder het te weten met undercoverjournalisten van het dagblad. De oud-speler van Chelsea en voormalig international van Oranje zou zich volgens de krant bereid hebben verklaard naar Singapore te vliegen om met een investeringsmaatschappij in het Verre Oosten te onderhandelen. Hasselbaink heeft altijd ontkend dat hij smeergeld wilde aannemen.

QPR vroeg The Telegraph meermaals om alle opnames die over de coach zijn gemaakt, maar de krant wilde die niet vrijgeven. De Engelse club verkreeg daardoor geen extra bewijs waaruit zou blijken dat Hasselbaink verkeerd had gehandeld.

Naïef

,,Hij heeft openlijk toegegeven dat hij naïef was. We hebben hem gewezen op zijn verantwoordelijkheden als manager van Queens Park Rangers'', aldus de club. ,,Jerrel blijft aan als trainer en doet dat met de volledige steun van de clubleiding.''

De Engelse bondscoach Sam Allardyce en de assistent-trainer van Barnsley, Tommy Wright, werden vanwege de reportages van The Telegraph ontslagen.