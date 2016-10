Robben is weer speelklaar bij Bayern

MÜNCHEN - In de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen PSV, komende woensdag in de Champions League, is Arjen Robben weer helemaal fit. ,,Hij heeft in de afgelopen week zonder problemen meegetraind. Hij is klaar voor onze uitwedstrijd zaterdag tegen Eintracht Frankfurt'', liet trainer Carlo Ancelotti vrijdag weten.

Door ANP - 14-10-2016, 14:12 (Update 14-10-2016, 14:12)

Robben keerde bijna twee weken geleden in de thuiswedstrijd tegen FC Köln (1-1) na langdurig blessureleed terug in het basisteam van Bayern München. De 32-jarige aanvaller moest zich door een lichte ribkwetsuur tijdens de rust echter alweer laten vervangen. Door de nieuwe blessure kon hij zich niet alsnog melden bij Oranje voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland (4-1) en Frankrijk (0-1).

Ancelotti wil dat Bayern München, dat eerder in de Champions League met 1-0 verloor bij Atlético Madrid, de komende weken weer de volle intensiteit toont uit de beginfase van het seizoen. ,,We hebben kritiek gekregen na onze laatste twee duels die we niet hebben gewonnen. Dat moet ons motiveren.''