ANP Messi keert terug bij Barcelona

BARCELONA - Trainer Luis Enrique van Barcelona kan weer een beroep doen op zijn sterspeler Lionel Messi. De Argentijnse dribbelaar is volledig hersteld van zijn liesblessure, die hij op 21 september opliep in de wedstrijd tegen Atlético Madrid (1-1). ,,Hij heeft sinds woensdag met de groep meegetraind op hoog niveau'', liet Enrique vrijdag weten. ,,Hij is weer beschikbaar.''

Door ANP - 14-10-2016, 15:16 (Update 14-10-2016, 15:16)

Enrique wilde nog niet zeggen of Messi zaterdag alweer in het basisteam begint aan de wedstrijd tegen Deportivo La Coruña. Woensdag wacht in de Champions League de kraker tegen Manchester City, de nieuwe club van trainer Pep Guardiola (ex-Barcelona).

Enrique kan ook weer beschikken over de Franse international Samuel Umtiti. De verdediger is weer speelklaar na een knieblessure.