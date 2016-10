Cocu twijfelt over Guardado en Isimat

ANP Cocu twijfelt over Guardado en Isimat

EINDHOVEN - Trainer Phillip Cocu weet nog niet of hij Andrés Guardado en Nicolas Isimat-Mirin zaterdag laat meespelen in de thuiswedstrijd van PSV tegen Heracles Almelo. ,,We zullen zaterdag de knoop doorhakken", zei hij vrijdag na de training van zijn ploeg.

Door ANP - 14-10-2016, 15:35 (Update 14-10-2016, 15:35)

Voor de geblesseerde Jürgen Locadia en Jorrit Hendrix komt de wedstrijd tegen Heracles zeker te vroeg. PSV staat voor een druk programma met zeven duels in drie weken. Trainer Cocu wil echter nog niet vooruitkijken naar de uitwedstrijd van woensdag tegen Bayern München in de Champions League.

,,Het duel met Heracles is nu het belangrijkste", zei hij. ,,Het wordt nu tijd dat we goed spel ook aan punten gaan koppelen."