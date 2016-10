Koploper Jong PSV lijdt eerste nederlaag

ALMERE - Jong PSV heeft vrijdagavond de eerste competitienederlaag van het seizoen geleden. De koploper van de eerste divisie verloor de uitwedstrijd bij Almere City met 1-0.

Door ANP - 14-10-2016, 22:02 (Update 14-10-2016, 22:08)

VVV-Venlo, FC Volendam en NAC Breda, de nummers twee, drie en vier van de ranglijst, profiteerden niet van de uitglijder van de beloftenploeg uit Eindhoven. De drie achtervolgers gingen stuk voor stuk onderuit met 2-0. Zo houdt Jong PSV een voorsprong van drie punten op nummer twee VVV-Venlo.

Yener Arica was de gevierde man bij Almere City in het duel met de koploper. Hij schoot prachtig raak uit een vrije trap (1-0). VVV-Venlo speelde bijna de hele tweede helft van de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard met een man minder. Roel Janssen kreeg een rode kaart voor een overtreding in zijn eigen strafschopgebied op Abdelaziz Khalouta. De gevloerde aanvaller van de thuisclub eiste de penalty op en maakte geen fout: 1-0. Even later profiteerde Roald van Hout namens de thuisclub van de overtalsituatie (2-0).

Volendam

FC Volendam leed een nederlaag bij Helmond Sport (2-0). Furghill Zeldenrust en Teije ten Den scoorden voor de thuisclub. NAC Breda, vierde op de ranglijst, verloor drie punten bij Telstar (2-0). Stefano Lilipaly en Liban Abdulahi tekenden voor de treffers.

FC Emmen won bij FC Eindhoven en kwam in punten gelijk met FC Volendam, NAC Breda, Telstar en MVV Maastricht, dat zaterdag tegen FC Dordrecht voetbalt. De club uit Drenthe won de uitwedstrijd bij FC Eindhoven met dank aan een doelpunt van Tim Siekman (1-0).

Waalwijk

RKC Waalwijk zag in de uitwedstrijd bij FC Oss een inhaalrace beloond met een ruime zege (5-2). De winnende ploeg knokte zich terug van een achterstand van 2-0. Pieter Langedijk en Johan Voskamp scoorden tweemaal voor RKC. FC Den Bosch klopte SC Cambuur (3-1) en het duel tussen Achilles '29 en Jong FC Utrecht leverde geen winnaar op (1-1).