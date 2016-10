KNVB test opnieuw met videoscheidsrechter

ZEIST - Bij de KNVB-bekerwedstrijden tussen Sparta Rotterdam - PSV en Feyenoord - Excelsior wordt er opnieuw getest met de videoscheidsrechter. De wereldvoetbalbond FIFA heeft officieel toestemming gegeven om in de tweede ronde van het bekertoernooi verder te gaan met de proef, meldde de KNVB zaterdag. De bond maakt later bekend wie de arbiters en videoscheidsrechters zijn van deze duels.

Door ANP - 15-10-2016, 9:44 (Update 15-10-2016, 9:44)

De KNVB kreeg als pionier op het gebied van de videoscheidsrechter in juni van de FIFA te horen dat de bond komend seizoen live mocht gaan testen. Arbiter Björn Kuipers had begin september bij de wedstrijd tussen Frankrijk en Italië de mondiale primeur, al betrof dat een oefeninterland. In Nederland werd de video-arbiter daarna voor de eerste keer ingezet bij de bekerwedstrijd tussen Ajax en Willem II.

De IFAB, de instantie die de spelregels in het voetbal beheert, komt dinsdag en woensdag in Frankfurt bijeen. Zij bespreekt dan de ervaringen met de videoscheidsrechter. Gijs de Jong, momenteel operationeel directeur bij de KNVB, is daarbij aanwezig.