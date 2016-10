Cambuur ontslaat trainer Maas per direct

ANP Cambuur ontslaat trainer Maas per direct

LEEUWARDEN - Trainer Rob Maas van SC Cambuur vertrekt per direct bij de club uit de Jupiler League. ,,Aanleiding zijn de tegenvallende resultaten onder de oefenmeester, die het stokje in juni had overgenomen van de naar Ajax vertrokken Marcel Keizer'', meldde de club zaterdag op de website. Technisch directeur Henry van der Vegt heeft naar aanleiding van deze beslissing zijn ontslag ingediend.

Door ANP - 15-10-2016, 11:25 (Update 15-10-2016, 11:25)

,,Na tien wedstrijden staan we met slechts elf punten op een voorlopig veertiende plek. Daarbij gingen vijf van de zes uitwedstrijden verloren en hebben we dus al negentien verliespunten'', aldus Ype Smid, voorzitter van de raad van commissarissen. ,,Dat mag je zonder overdrijven een zeer teleurstellende start noemen. We hebben er na meerdere evaluaties geen vertrouwen meer in dat Rob Maas dit proces gaat keren. Het besluit van Henry van der Vegt om hierop zijn positie ter beschikking te stellen kunnen we alleen maar respecteren.''

De assistent-trainers Sipke Hulshoff en Arne Slot zullen voorlopig de taken waarnemen.