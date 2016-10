Thailand wil Australië niet thuis ontvangen

BANGKOK - De Thaise voetbalbond wil dat de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Australië op 15 november verplaatst wordt. Volgens de bond is de thuiswedstrijd niet gepast wegens het overlijden van koning Bhumibol. Daarom is aan wereldvoetbalbond FIFA, de Aziatische voetbalfederatie AFC en Australië gevraagd om de wedstrijd ergens anders te spelen. Het uitstellen van de partij is niet aan de orde.

Door ANP - 15-10-2016, 13:25 (Update 15-10-2016, 13:25)

,,We hebben twee opties voorgelegd'', aldus de Thaise bond. ,,We hopen dat Australië ermee akkoord gaat eerst een thuiswedstrijd te spelen. Mocht dat niet lukken, dan moeten we neutraal terrein vinden voor de partij.''

De 88-jarige geliefde vorst overleed donderdag en sindsdien is het hele land in rouw. De komende dertig dagen zijn alle feestelijkheden afgelast. Daarnaast zijn alle sporttoernooien in het land afgeblazen of uitgesteld. De voetbalbond annuleerde alle wedstrijden in de nationale competitie voor de rest van het jaar.