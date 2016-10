Robben in de basis bij Bayern

MÜNCHEN - Vier dagen voor het duel met PSV in de Champions League maakt Arjen Robben zaterdag deel uit van de basiself bij Bayern München in de uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. Robben stond twee weken geleden tegen FC Köln voor het eerst na maandenlang blessureleed weer in de startopstelling van de Zuid-Duitse club, maar blesseerde zich toen aan een rib. Daardoor moest hij ook de twee interlands tegen Wit-Rusland en Frankrijk laten schieten.

De Poolse aanvaller Robert Lewandowski begint op de bank.