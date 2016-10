Sol verpest feestje van Sparta

ROTTERDAM - Fran Sol heeft het feestje, dat Sparta vierde omdat Het Kasteel 100 jaar bestond, bijna flink verstoord. De Spanjaard scoorde tweemaal voor Willem II. Kort voor tijd maakte Thomas Verhaar nog de gelijkmaker voor de thuisclub uit Rotterdam.

Door ANP - 15-10-2016, 20:50 (Update 15-10-2016, 20:50)

Sparta moest het in de jubileumwedstrijd doen zonder spits Zakaria El Azzouzi. Zijn vervanger was Paco van Moorsel. Bij Willem II stond Sol gewoon in de punt van de aanval. In de aanloop naar het duel liet trainer Erwin van de Looi doorschemeren dat hij zou kiezen voor Bartholomew Ogbeche omdat hij op kunstgras beter uit de voeten zou kunnen dan Sol.

Het begin op het Kasteel was weinig boeiend. Beide ploegen namen weinig risico, waardoor het eerste half uur uitgespeelde kansen uitbleven. Sterker nog: er waren zelfs geen schoten op één van beide doelen. De eerste echte doelpoging leverde kort voor rust meteen het openingsdoelpunt van Willem II op. Na een fout van centrale verdediger Rick van Drongelen kon Sol de 0-1 intikken.

Meteen na de pauze verzuimde Erik Falkenburg de marge te verdubbelen. Sparta slaagde er ook na het inbrengen van Finn Stokkers en Craig Goodwin aanvankelijk niet in de Tilburgse doelman Kostas Lamprou in problemen te brengen. Andersom lukte dat Sol bij Sparta-goalie Roy Kortsmit wel. Na geblunder in de Rotterdamse achterhoede maakte de Spanjaard zijn tweede doelpunt.

Kort daarna scoorde invaller Goodwin de aansluitingstreffer. Sparta ging daarna op jacht naar de gelijkmaker. Die kwam er uiteindelijk kort voor tijd via Verhaar. Sparta kon daardoor toch nog een beetje feest vieren.