PSV speelt gelijk tegen Heracles

EINDHOVEN - PSV is het winnen even verleerd in het eigen Philips-stadion. De regerend kampioen kwam zaterdag voor eigen publiek tegen Heracles Almelo niet verder dan een gelijkspel (1-1).

Door ANP - 15-10-2016, 21:47 (Update 15-10-2016, 21:47)

In de vorige thuisduels in de eredivisie tegen FC Groningen (0-0) en Feyenoord (0-1) kwam de club uit Eindhoven ook niet tot een overwinning. Ook tegen Heracles kreeg PSV voldoende mogelijkheden. Toch scoorde de ploeg slechts eenmaal.

Samuel Armenteros bracht Heracles Almelo in de 39e minuut op voorsprong. Gáston Pereiro maakte twee minuten later alweer gelijk.

Koploper Feyenoord kan de voorsprong op PSV zondag vergroten tot maar liefst negen punten. De club uit Rotterdam moet daardvoor van NEC winnen.