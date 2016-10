Schalke geschokt door blessure Embolo

GELSENKIRCHEN - Schalke 04 moet de komende maanden miljoenenaankoop Breel Embolo missen. De Zwitserse aanvaller liep zaterdag in het duel met FC Augsburg een ernstige blessure op door toedoen van Konstantinos Stafylidis, die veel te hard inging op Embolo. Schalke meldde zondag dat uit onderzoek was gebleken dat hij meerdere breuken in zijn linkervoet had opgelopen. Voor het herstel staat vier tot zes maanden.

Door ANP - 16-10-2016, 15:25 (Update 16-10-2016, 15:25)

Schalke kwam niet verder dan 1-1, maar trainer Markus Weinzierl wond zich vooral op over de overtreding van de speler die hij bij Augsburg zelf nog onder zijn hoede had. ,,Ik weet dat hij zijn gedachten niet goed coördineert. Hij ziet alleen de bal. Het is geen opzet, maar domheid'', sneerde de coach, die deze zomer overstapte naar Schalke, bij Sky. De Griekse verdediger verontschuldigde zich zondag via Instagram. ,,Ik wens je een snel herstel omdat het voetbal spelers zoals jij nodig heeft'', klonk het schuldbewust. Embolo werd zaterdag vervangen door Klaas-Jan Huntelaar.