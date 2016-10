Sagan prolongeert wereldtitel in Doha

ANP Sagan prolongeert wereldtitel in Doha

DOHA - Peter Sagan heeft zondag bij de WK wielrennen in Doha opnieuw de wereldtitel in de wegwedstrijd veroverd. De titelverdediger uit Slowakije won de sprint van een eerste groep van zo'n twintig renners nadat de Nederlander Tom Leezer 300 meter voor de streep was ingelopen. Leezer was op tweeëneenhalve kilometer voor de streep ontsnapt.

Door ANP - 16-10-2016, 15:51 (Update 16-10-2016, 15:51)

De Brit Mark Cavendish finishte als tweede, de Belg Tom Boonen werd derde.