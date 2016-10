MVV Maastricht klimt naar tweede plaats

ANP MVV Maastricht klimt naar tweede plaats

MAASTRICHT - MVV Maastricht is zondag naar de tweede plaats van de Jupiler League geklommen. De club won in de eigen Geusselt van FC Dordrecht (2-1). Ricardo Ippel en Thomas Verheijdt scoorden in de tweede helft voor de thuisploeg. Rick van Haaren trof in blessuretijd doel voor de bezoekers.

Door ANP - 16-10-2016, 16:57 (Update 16-10-2016, 16:57)

MVV is koploper Jong PSV tot op één punt genaderd. De beloftenploeg liet zich vrijdag verrassen door Almere City (1-0). Niet alleen Jong PSV ging onderuit in de tiende speelronde. MVV was de enige club uit de top vijf van de eerste divisie die niet verloor.

VVV-Venlo verzaakte tegen Fortuna Sittard (2-0). Volendam verloor met met dezelfde cijfers bij Helmond Sport. En ook NAC Breda leed op bezoek bij Telstar een nederlaag van 2-0.