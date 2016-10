Watford wint bij Middlesbrough

MIDDLESBROUGH - Watford heeft zondag de uitwedstrijd bij Middlesbrough gewonnen. José Holebas maakte het enige doelpunt voor de bezoekers (0-1).

16-10-2016

Nordin Amrabat had een basisplaats bij Watford maar werd in de tweede helft gewisseld. Marten de Roon moest in de 89e minuut naar de kant bij Middlesbrough. Watford klom naar de negende positie van de Premier League. Middlesbrough vindt zich na acht duels terug op de zeventiende positie.